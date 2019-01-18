Нырять или не нырять: правила безопасного купания на Крещение (видео)

Перед Крещением потенциальным ныряльщикам советуют сходить к врачу.

Накануне Крещения многие украинцы думают над тем, купаться или не купаться на этот праздник.

Врачи же предостерегают, что ныряние в прорубь раз в год опасно, потому что холодная вода может активизировать болезни и даже привести к смерти, говорится в сюжете ТСН.

Все опытные ныряльщики отмечают, что купаться в холодной воде нужно только системно – тогда от этого будет польза.

Зато этого нельзя делать внезапно и только один раз в год, отмечают врачи. Они называют обязательным закаливания, в противном случае переохлаждение чревато простудами, бронхитами и пневмониями, ведь прыжок в ледяную воду – критическая перегрузка организма.

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"Мощный сердечно-сосудистый стресс на сердце и общесердечно-сосудистую систему организма приводит к повышению артериального давления, повышению частоты сердечного сокращения и к возникновению аритмий сердца", - говорят медики.

Они объясняют, что внезапный спазм сосудов может привести и к смерти. В зоне риска – те, у кого были инфаркты, гипертоники, люди с повышенным сахаром в крови и холестерином, у кого наследственность внезапных смертей, старше 60 лет, а также не обследованы. Поэтому перед Крещением потенциальным ныряльщикам в первую очередь советуют сходить к врачу.

"Очень часто болезни развиваются постепенно, скрыто, и человек до критической точки может не знать, что это заболевание", - мотивируют медики.

Среди основных советов – ни в коем случае не употреблять алкоголь перед или после ныряния, потому что ощущение, будто он согревает, является заблуждением. На самом же деле он ускоряет охлаждение организма и обостряет сердечно-сосудистые заболевания. Прислушиваться к советам врачей призывают и священники, и работники ГСЧС. Они также напоминают, что окунаться следует только в специально оборудованных местах, где будут дежурить врачи, спасатели и полиция. В Киевской области таких мест будет 130.