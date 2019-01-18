Яйца, которые заслуживают большего внимания: Супрун рассказала об опасной мужской болезни

Появление уплотнений в яичке или изменение размера может иметь много причин, кроме рака, пояснила Супрун.

Куриное яйцо набрало более 47 миллионов лайков, поставив новый рекорд в Instagram, впрочем "есть яйца, которые заслуживают большего внимания".

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Рак яичек встречается относительно редко и составляет около 1% случаев рака среди мужчин во всем мире. Зато заболеваемость глобально растет, хотя уровень смертности от этого вида рака является достаточно невысоким", - отметила она.

Читайте такжеВоля к жизни побеждает рак

Факторы, повышающие риски заболевания:

- неопущение яичка (крипторхизм). В период внутриутробного развития яички формируются в брюшной полости, и впоследствии опускаются в мошонку. Но в некоторых случаях этого не происходит. Такая предпосылка повышает риски рака яичек;

- если есть семейная история этого диагноза. К примеру, если рак яичка был диагностирован у отца, это примерно в 4 раза увеличивает шансы его появления. В 8 раз риск повышается, если болезнь была обнаружена у брата;

- предварительный диагноз рака яичка. Около 3-4% мужчин, которые вылечились от рака в одном яичке, имеют повышенные риски возникновения рака повторно в другом;

- возраст. Рак яичка чаще всего развивается в возрасте от 15 до 49 лет. Хотя вероятность его развития существует в любом возрасте.

"Типичными симптомами являются безболезненный отек или уплотнения в одном из яичек, или любое изменение формы или текстуры. Также может возникать онемение, дискомфорт, разница в размере между яичками и болевые ощущения", - добавила Супрун.

Другие симптомы — отек и увеличение груди в связи с гормональными изменениями, боль в пояснице, одышка, боль в грудной клетке, постоянный кашель. Они более характерны для поздней стадии болезни, когда рак распространяется и поражает другие органы и лимфатические узлы.