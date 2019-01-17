3-летний Саша получил страшный диагноз и надеется на помощь

Трехлетнему сыну собственного корреспондента агентства УНИАН в Винницкой области Владиславы Дмитришиной медики поставили страшный диагноз - лейкемия. У него еще есть шансы на здоровую жизнь, но без помощи его семья не сможет справиться.

О страшной трагедии родители узнали в первые дни Нового года, и сейчас они и медики делают все возможное для ускорения его выздоровления.

Саша попал в больницу 3 января 2019 года; 5 января медики подтвердили диагноз: «острая лимфобластная лейкемия с высокой степенью риска».

11 января мальчику начали курс химиотерапии дорогостоящими зарубежными препаратами. Родители уже закупили их на около 50 тысяч гривен, уже через две недели ребенку нужен препарат, стоимость которого составляет 75 тысяч гривен (онкоспар).

Потребность в медпрепаратах будет расти. По словам медиков, если терапия будет проходить без осложнений, курс лечения продлится более двух лет.

Просим всех по возможности помочь трехлетнему Саше как можно скорее выздороветь. Спасем одну жизнь – спасем целый мир.

Реквизиты для помощи ребенку:

Басюк Александр Юрьевич, родился 14.12.2015 г.

Диагноз: «острая лимфобластная лейкемия с высокой степенью риска».

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