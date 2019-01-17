Смертельная болезнь: в Украине от гриппа за сутки умерли двое людей

Вследствие заболевания гриппом в Запорожье умер ребенок, которому было 1,5 месяца.

В Украине за последние сутки от гриппа умерло двое людей: один мужчина преклонного возраста в Житомире и один младенец в Запорожье.

Об этом в эфире "Громадського" заявила врач-эпидемиолог, заведующий отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Артемчук.

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"Как мы знаем, дети вернулись с каникул на учебу в школы, поэтому ожидаемо со следующей недели заболеваемость будет расти среди детского населения. Растет также и количество летальных исходов. С начала эпидемиологического сезона имеем таких случаев 19, сезон сейчас в разгаре. То есть случаев может быть больше", — сказала эксперт.

По ее словам, в результате заболевания гриппом в Запорожье умер ребенок, которому было 1,5 месяца.

"Мы получили данные о смерти младенца в Запорожье, ребенку было полтора месяца. Подтверждено лабораторно — грипп. Также мужчина из Житомира преклонного возраста. Эти данные мы еще не включили в наш реестр, пока мы говорим о 19 летальных случаях", — подчеркнула Артемчук.

За две недели до нового года в Украине гриппом и ОРВИ заболели свыше 216 тысяч человек, четверо больных умерли.