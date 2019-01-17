В Киеве 13 школ закрыли на карантин из-за гриппа

В общем, как сообщается, в Киеве по разным причинам на занятиях отсутствуют 14% учащихся (40713).

Тринадцать школ Киева приостановили образовательный процесс из-за карантина (188 классов).

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Об этом сообщило столичное управление Госпотребслужбы. По данным ведомства, речь идет о школе №132 в Голосеевском районе (1 класс), Скандинавской гимназии в Дарницком районе (1 класс), школе №9 (40 классов), №168 (30 классов), №143 (35 классов), №20 (33 класса), №299 (11 классов) в Оболонском районе, Предславинской гимназии №56 (12 классов) в Печерском районе, школе №235 (5 классов), «Созвездие» (1 класс), «ЭКО» №198 (1 класс) в Святошинском районе и школе №164 (8 классов), №121 (10 классов) в Соломенском районе.

В общем, как сообщается, в Киеве по разным причинам на занятиях отсутствуют 14% учащихся (40713).

По информации Минздрава, за вторую неделю 2019 года гриппом и ОРВИ заболели более 176 тыс. людей, из них больше половины – дети. Впрочем, в министерстве уверяют, что об эпидемии речь не идет: показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 458,2 на 100 тыс. населения, что на 11,7 % меньше эпидемического порога по Украине. Вместе с тем,отмечается, что эпидемические пороги превышены в Черниговской (на 34,2%), Житомирской (13,7%), Сумской (10,7%) и Одесской (2%) областях.

С начала эпидемического сезона зарегистрировано 19 летальных случаев, из них 8 – за период с 7 по 13 января, сообщает Минздрав.