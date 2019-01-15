В Украине от гриппа умерли уже 19 человек: среди них – беременная женщина и трое детей

Сейчас эпидемические пороги в Украине не превышены.

В Украине от гриппа уже умерло 19 человек, среди которых беременная женщина и трое детей.

Об этом в эфире "Прямого" сообщила заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья МОЗ Украины Оксана Артемчук.

Читайте такжеШоколад смягчает кашель не хуже, чем специальные сиропы

"По данным на прошлой неделе в Украине выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ преимущественно среди взрослого населения. Дети были на каникулах, они вернулись к учебному процессу с понедельника, поэтому со следующей недели мы среди детей будем видеть рост заболеваний гриппом и ОРВИ", - заявила представитель Минздрава.

По ее словам, эпидемические пороги в Украине в целом не превышены.

"Наоборот, мы находимся ниже порога, это хорошо. Однако в некоторых регионах, а именно в Житомирской, Сумской, Одесской областях, эпидемические пороги превышены. Именно в этих областях эпидемический уровень заболеваемости. Больше всего – это Житомирская область", - отметила Артемчук.

Она также отметила, что прививки от гриппа прошло лишь 0,4% населения Украины.

"Я хочу также сообщить, что в Украине уже 19 летальных исходов, среди них – беременная женщина, трое детей, двое медицинских работников. И ни один из них не был привит против гриппа", - подчеркнула заведующая.