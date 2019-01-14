В воинской части на Винниччине зафиксировали корь, десятки больных (видео)

Командование уверяет, что ситуация контролируемая.

Вспышку кору зафиксировали в рядах нацгвардейцев в Винницкой воинской части 3008.

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По официальным данным командования, больных - более 20-ти, они в стационаре в инфекционных больницах. Об этом говорится в сюжете 2+2.

"Однако в санчасти наши корреспонденты увидели еще несколько десятков солдат с лихорадкой. Диагноз корь у них пока не подтвердился", - рассказали журналисты.

Как сообщал УНИАН, на Ровенщине 6 января 2019 года из-за осложнений от кори умер 49-летний мужчина. Он не был привит.