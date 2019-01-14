Школы Одессы и Луцка закрыли на карантин

Медики надеются, что карантин не просто позволит остановить процесс распространения болезни, но и даст родителям время на вакцинацию.

Школьников Луцка и Одессы отправили на карантин из-за высокой заболеваемости корью, гриппом и ОРВИ среди детей.

Об этом в эфире 112.Украина сообщила начальник управления образования Луцкого горсовета Зиновия Лещенко, передает "Украинская правда".

"Наблюдается картина увеличения заболевания не только корью, но кое-где уже есть и грипп достаточно такой непростой формы. Есть заболевания ОРВИ. Таким образом, мы перестраховались, потому что, что греха таить, дети в школах и детсадах не привиты", - сказала Лещенко.

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Отмечается, что на корь в Луцке заболели более 200 учеников. Медики надеются, что карантин не просто позволит остановить процесс распространения болезни, но и даст родителям время на вакцинацию.

Все 27 школ Луцка закрыли до 21 января. По словам педагогов, в новом семестре школьникам придется догонять программу, поэтому количество уроков увеличат.

Также на неделю ввели карантин в школах Одессы. Городская власть рекомендует сделать прививку от кори и других болезней.

Детские сады, несмотря на рост заболеваемости, будут работать в обычном режиме.

Ранее городской совет Луцка-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и корью в регионе рекомендовал школам продлить зимние каникулы в общеобразовательных учебных заведениях до 20 января.