Названы продукты, которые опасно употреблять на работе

Некоторые привычные продукты питания могут истощить организм.

Журналисты выяснили, почему иногда можно чувствовать на работе истощение, а работать так тяжело. Как оказалось, нужно обратить внимание на свой рацион.

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Как сообщает ТСН, назван топ-5 продуктов, которые стоит употреблять осторожно.

1. Кофе

Если злоупотребляете этим напитком, вместо бодрости рискуете получить головную боль и истощение. Как известно, кофеин сужает сосуды и заставляет сердце биться чаще. Однако после всплеска активности, организм быстро истощается. Чтобы этого не случалось пейте не больше двух чашек кофе в день, также после кофе стоит выпить немного воды.

2. Жареная пища

Увлечение жареной пищей может не только испортить фигуру, но и ухудшить вашу работоспособность. Жареные блюда очень медленно перевариваются, а поэтому вялость и тяжесть в желудке - обеспечена.

3. Быстрые углеводы

Быстрые углеводы, которые, например, содержатся в макаронах, белом рисе и белом хлебе могут вызвать усталость. Причина проста – на их переваривание организм расходует большой ресурс энергии, а потому быстро истощается. Не можете отказаться от этих продуктов. Тогда выбирайте коричневый рис. А белый хлеб лучше заменить на цельнозерновой.

4. Сладости

Сладости – враг внимательности. Резкое повышение уровня глюкозы в крови – мешает мозгу сконцентрироваться. А частое употребление сладкого приводит к постоянным скачкам глюкозы в крови – за чего ухудшается память.

5. Бананы

Бананы - фрукты , которые имеют высокую питательную ценность, но в рационе их употребление лучше ограничить. Ведь триптофан, аминокислота, которая содержится в бананах, производит мелатонин – гормон сна. А магний – расслабляет мышцы. Поэтому, если планируете перекусить бананами в течение рабочего дня, рискуете уснуть.