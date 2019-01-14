Украину ждет сильный метеоудар: названа дата

В дни магнитных бурь медики советуют больше ходить пешком, избегать конфликтных ситуаций, иметь под рукой необходимые лекарства и воздержаться от дальних поездок.

В Украине 16, 24 и 25 января 2019 года прогнозируются сильные магнитные колебания и магнитные бури.

Самый сильный метеоудар ожидается 24 января, сообщает ФИАН.

В это время даже у здорового человека может разболеться голова, повыситься или понизиться давление.

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Иммунолог Борис Скачко советует в эти дни не нагружать себя лишней физической работой и больше отдыхать, передает Сегодня Lifestyle.

"Нельзя подготовиться к отдельно взятой магнитной буре, нужно просто понимать, что они будут. И для того, чтобы жить, лучше и дольше быть в постоянной готовности: правильный рацион питания, водный режим", - рассказал иммунолог.

Именно вода поможет избежать тромбов, а сосудам нормально перенести возможные колебания давления, утверждает иммунолог.

Медики также советуют больше ходить пешком, избегать конфликтных ситуаций, иметь под рукой необходимые лекарства и воздержаться от дальних поездок.

Как сообщал УНИАН, сильнейшая магнитная буря накрыла Землю в пятницу, 11 января.