Супрун раскрыла секреты, как жить долго (видео)

Ульяна Супрун предостерегла украинцев, чтобы не начинали новый образ жизни слишком резко.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала о "рецептах" долголетия, ссылаясь на генетика и патофизиолога Виктора Досенко. И это, конечно, не волшебные таблетки или витаминные комплексы, а образ жизни.

Их она раскрыла на своей странице в Facebook. По словам Супрун, все преимущества цивилизации очень помогают чувствовать себя безопасно и комфортно. Но постоянный покой, тепло и расслабленность не добавляют сил и здоровья нашему организму.

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"Если хотим быть здоровыми и жить долго — надо выходить из зоны комфорта! Впустите в свою жизнь постоянные физические нагрузки, не переедайте, а между мясом и овощами отдавайте предпочтение овощам (хотя бы иногда). Контрастный душ также очень полезен. Можно даже подумать о прыжках в прорубь", - советует и.о. главы Минздрава.

Но она предостерегла украинцев, чтобы не начинали новый образ жизни слишком резко.

"Такие испытания для организма, как прыжки в прорубь, можно устраивать лишь в том случае, если вы полностью здоровы, а находиться в воде не дольше 3-5 секунд. Обратите внимание, что существует немало заболеваний и состояний, при которых зимнее плавание противопоказано", - добавила Супрун.

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что существует много причин, чтобы реже употреблять красное мясо, уменьшать размер порций и стараться заменить его растительными продуктами.