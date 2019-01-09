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В Минздраве назвали количество пострадавших от переохлаждения за месяц

21:57, 09 января 2019
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От общего переохлаждения за указанный период умерли 64 человека / фото dczn.zt.gov.ua

Больше всего от переохлаждения и обморожений пострадали жители Донецкой области — 135 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава.

Также Харьковской — 121 человек, Днепропетровской — 117, Киевской — 90 и Одесской — 69.

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Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, от общего переохлаждения за указанный период умерли 64 человека.

В Министерстве здравоохранения также дали советы, как избежать переохлаждения и обморожения:

  • не курить: никотин плохо влияет на стенки сосудов, что увеличивает вероятность негативного воздействия холода;
  • двигать руками и пальцами ног — это усилит кровообращение;
  • каждые полчаса заходить в теплое помещение;
  • не касаться металла руками или языком;
  • использовать воденепроницаемые перчатки на морозе, если вы работаете с бензином;
  • не носить тяжелое — это может пережать сосуды, что вызовет обморожение;
  • не выходить из дома голодным;
  • не употреблять алкоголь — тело быстро теряет тепло от употребления алкоголя;
  • надевайте многослойную одежду и нетесную обувь.
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Теги: #переохлаждение#Минздрав