В Минздраве назвали количество пострадавших от переохлаждения за месяц
21:57, 09 января 2019Страна
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В Министерстве здравоохранения также дали советы, как избежать переохлаждения и обморожения.
От общего переохлаждения за указанный период умерли 64 человека / фото dczn.zt.gov.ua
В период с 12 декабря до 8 января в больницы за медицинской помощью с переохлаждением и обморожением обратились 1037 украинцев.
Больше всего от переохлаждения и обморожений пострадали жители Донецкой области — 135 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава.
Также Харьковской — 121 человек, Днепропетровской — 117, Киевской — 90 и Одесской — 69.
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Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, от общего переохлаждения за указанный период умерли 64 человека.
В Министерстве здравоохранения также дали советы, как избежать переохлаждения и обморожения:
- не курить: никотин плохо влияет на стенки сосудов, что увеличивает вероятность негативного воздействия холода;
- двигать руками и пальцами ног — это усилит кровообращение;
- каждые полчаса заходить в теплое помещение;
- не касаться металла руками или языком;
- использовать воденепроницаемые перчатки на морозе, если вы работаете с бензином;
- не носить тяжелое — это может пережать сосуды, что вызовет обморожение;
- не выходить из дома голодным;
- не употреблять алкоголь — тело быстро теряет тепло от употребления алкоголя;
- надевайте многослойную одежду и нетесную обувь.
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