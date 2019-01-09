В Минздраве назвали количество пострадавших от переохлаждения за месяц

В Министерстве здравоохранения также дали советы, как избежать переохлаждения и обморожения.

В период с 12 декабря до 8 января в больницы за медицинской помощью с переохлаждением и обморожением обратились 1037 украинцев.

Больше всего от переохлаждения и обморожений пострадали жители Донецкой области — 135 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава.

Также Харьковской — 121 человек, Днепропетровской — 117, Киевской — 90 и Одесской — 69.

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Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, от общего переохлаждения за указанный период умерли 64 человека.

В Министерстве здравоохранения также дали советы, как избежать переохлаждения и обморожения: