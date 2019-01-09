Супрун объяснила украинцам, как отличить грипп от простуды (инфографика)

Опасность гриппа или тяжелой простуды заключается в осложнениях, которые могут стоить даже жизни.

Чувствуете, что начинаете заболевать простудой или гриппом и не уверены, как остановить болезнь. Прежде всего, стоит обратить внимание на симптомы.

И.о. главы министерства здравоохранения на своей странице в Facebook объяснила, как распознать симптомы простуды и гриппа.

1. Начало болезни

◾Обычная простуда начинается постепенно. Вы можете чувствовать слабость или невысокую температуру в течение нескольких дней.

◾Симптомы гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с высокой температурой, болью в глазах, ломотой в мышцах или ознобом. Обычно вы четко можете определить, когда началась болезнь.

2. Температура

◾Температура может подниматься, обычно остается на уровне 37-37,5 градусов.

◾ Для гриппа характерна высокая температура — от 38 градусов и выше. Этот симптом проявляется уже с самого начала болезни.

3. Проявления интоксикации

◾Во время простуды чаще всего возникает ощущение слабости и “разбитости”.

◾Ломота, озноб, головная и мышечная боль сопровождают грипп с самого начала болезни.

4. Насморк

◾Почти всегда сопровождает простуду, с этого может начинаться болезнь.

◾Не характерен для гриппа симптом, хотя может возникнуть на 2-3 день болезни.

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5. Кашель

◾Для простуды не очень выражен, может возникнуть наряду с болью в горле.

◾Характерный для гриппа признак. В этом случае кашель может вызвать боль в грудине.

6. Боль в горле

◾Для простуды очень характерный симптом, который имеет четко выраженный характер.

◾Для гриппа не характерен, может появиться на 3-4 день болезни.

7. Дискомфорт в глазах

◾Во время простуды возникает не часто. Зато может быть ощущение “песка” в глазах, что характерно для аденовирусной инфекции.

◾Слезотечение, покраснение глаз и светобоязнь — характерны именно для гриппа.

8. Одышка, ощущение нехватки воздуха

◾Во время простуды может ощущаться облегченно как невозможность полноценно дышать, но, прежде всего, из-за заложенности носа.

◾Такой симптом во время гриппа связан с дыхательной недостаточностью. Если чувствуете его — нужно обязательно обратиться к врачу.

Как сообщалось, 7 января в Ривненской области от гриппа умерла 16-летняя девушка.