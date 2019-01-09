Сколько "скорая" едет на вызов к пациенту в Украине: исследование

Отмечается, что бригады экстренной помощи оперативно реагируют на вызовы.

В каждом регионе Украины в течение трех суток волонтеры наблюдали за работой бригад "скорой". Методологию исследования и оценки результатов разработали эксперты ВОЗ.

Группы наблюдателей работали в 26 произвольно избранных украинских населенных пунктах (с населением свыше 10 тысяч человек), на 30 подстанциях скорой помощи. Они провели по 72 часа дежурства вместе с бригадами и выезжали преимущественно на вызовы, касающиеся травм, жалоб на сердечно-сосудистые или легочные проблемы, сообщает пресс-служба Минздрава.

По результатам обобщенных данных, бригады экстренной помощи оперативно реагируют на вызовы, в то же время протоколы лечения требуют пересмотра.

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Некоторые факты, которые показало исследование:

1) среднее время реагирования скорой помощи на вызов (с момента получения уведомления бригадой и до первого контакта с пациентом) – 8,5 минут;

- в пределах 10 минут – осуществляются 56% от всех вызовов;

- в пределах 20 минут – осуществляются 94% от всех вызовов;

2) среднее время пребывания на месте происшествия - 17 минут;

3) среднее время транспортировки в больницу - 10 минут;

4) 53,7% неотложных вызовов закончились транспортировкой в больницу и госпитализацией пациентов;

5) препараты, которые используют при оказании экстренной медицинской помощи, не всегда имеют доказанную эффективность и целесообразность использования в конкретных случаях.

Например, наиболее распространенный препарат, который применяют при жалобах на боль в груди, – магнезия (32,6% среди пациентов >40 лет и 29,4% среди любого возраста). При этом неэффективность магнезии при остром инфаркте миокарда, коррекции сердечного ритма и внебольничной остановке кровообращения уже доказана учеными.

Ранее в Минздраве заявили, что на полную модернизацию системы неотложной медицинской помощи необходимо 10 миллиардов гривень при выделенном дополнительном 1 миллиарде в рамках всей медицинской реформы в Украине.