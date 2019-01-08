Выжить после застолья: названы "рецепты" от переедания во время праздников (видео)

Журналисты собрали советы, как оставаться здоровым после застолья.

Новогодне-рождественский пищевой марафон становится испытанием едва ли не для каждого украинца. И даже может закончиться на больничной койке.

Праздники - испытание для всех систем организма, рассказали врачи в сюжете ТСН.

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"Может быть кишечна колика, аппендикс. В этот период у людей усиливаются сыпь на лице, аллергическая реакция на фоне рассола, консервированной пищи, соленая пища усиливает концентрацию мочи и двигаются камни, они царапают и вызывают боль", - говорит врач-гастроэнтеролог Инна Павлик.

И это кроме общего ощущения тяжести. "Появляются ощущения вздутия, метеоризма, тяжести неприятной, может быть появление тошноты", - добавляет диетолог.

Как только почувствовали что-то подобное, сразу вставайте из-за стола и идите гулять или потанцуйте.

5 блюд по 2 ложки - допустимый максимум одного застолья, говорят врачи. И не только новогодне-рождественского, ведь впереди у украинцев еще много праздников.

Ранее диетолог Светлана Фус посоветовала придерживаться нескольких простых правил питания в новогодние праздники. Они позволят и сохранить фигуру, и здоровье не подорвать.