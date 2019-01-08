Супрун рассказала об опасной "мужской" болезни

Мужчины чаще умирают от гриппа по сравнению с женщинами, независимо от других имеющихся заболеваний, рассказала Супрун.

Существует стереотип, что мужчины во время болезни - простуды или гриппа - сильно "переигрывают" свои симптомы и порой кажутся слишком беспомощными. Поэтому женам, мамам и бабушкам приходится ухаживать за ними, словно за детьми.

Есть феномен, который объясняет такое поведение — "мужской грипп", когда мужчины склонны "преувеличивать" симптомы простуды, небольшой слабости или легких симптомов гриппа, в большинстве случаев даже демонстрировать откровенную беспомощность. Для женщин это состояние имеет свое название — обычная простуда, объясняет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

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Исследователи ищут научное обоснование этого феномена. Ведь некоторые болезни и состояния действительно отличаются между мужчинами и женщинами. Пока крупных репрезентативных исследований на эту тему нет.

"У женщин могут быть другие реакции на вакцины, которые защищают от гриппа. В исследовании прививки от гриппа вызвали больше местных и системных реакций и лучший иммунный ответ у женщин. Тестостерон может играть определенную роль в этом процессе, поскольку мужчины с высоким уровнем тестостерона имели более низкий уровень антител", - рассказала Супрун.

Также, по ее словам, в одном из исследований, в котором анализировали данные за 6 лет — взрослые мужчины имели более высокий риск госпитализации из-за гриппа, чем женщины.

Кроме того, было выявлено, что мужчины чаще умирают от гриппа по сравнению с женщинами, независимо от других имеющихся заболеваний.

"В целом ученые склоняются к тому, что разница в болезни и ощущении симптомов может возникать из-за гормональных различий. Впрочем, еще нужно много исследований, чтобы лучше исследовать эти различия и их влияние на иммунную систему", - подытожила и.о. главы Минздрава.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине нет эпидемии гриппа, однако эпидемические пороги превышены в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Одесской областях.