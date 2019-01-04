В Украину завезли опасный для здоровья чай

Опасный продукт доставили в отдельные страны ЕС и Украины.

В Украину попал зеленый чай, который содержит опасное вещество – антрахинон.

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Данная информация поступила от системы RASFF, говорится на сайте главного управления Госпотребслужбы в Тернопольской области.

Чай завезли из Китайской Народной Республики через Нидерланды. Импортер - Heuschen & Schrouff, Oriental Foods Trading B. V. Продукт доставили в отдельные государства-члены ЕС и Украину.

Антрахинон — желтое или серое кристаллическое вещество. Производные антрахинона применяются как красители. В медицине применяется как слабительное средство, в сельском хозяйстве — для отпугивания птиц после посевной. В Евросоюзе антрахинон запрещен как опасный для здоровья потребителей и потенциально канцерогенный пестицид.

Ранее ученые выяснили, что употребление чашки чая в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.