Заболеваемость гриппом в Украине немного снизилась – Минздрав

Эпидемические пороги превышены в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской и Одесской областях.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине в последнюю неделю 2018 года (24-31 декабря) снизился на 10%, один человек умер.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

С 24 по 31 декабря показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 496,3 на 100 тыс. населения, что на 4,3% меньше эпидемического порога в Украине.

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В то же время эпидемические пороги были превышены в 5 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской и Одесской.

"В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 191 041 человек, из них 61,7% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 3,5% и 16%, соответственно. Один человек умер от гриппа", - говорится в сообщении.

В министерстве констатировали, что в Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.

Также отмечается, что с начала эпидемического сезона от гриппа вакцинированы 153 тыс. 52 человека.