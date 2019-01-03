В Житомирской области маленький мальчик умер от кори
11:00, 03 января 2019Страна
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Умерший ребенок получил первую прививку от кори.
REUTERS
В Житомирской областной детской больнице 1 января от кори умер мальчик в возрасте примерно 2 года и 8 месяцев.
Об этом сообщает Berdichev.biz, ссылаясь на пресс-службу Житомирского областного лабораторного центра Минздрава.
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По словам медиков, ребенок из Бердичева проходил клиническое лечение от осложнения кори, подтвердил диагноз и вероятную причину смерти проведенное вскрытие.
Заместитель главного врача города Бердичева уточнил, что умерший ребенок получил первую прививку – вторую не делали, потому что он еще не достиг нужного возраста.
Ранее в Минздраве сообщили, что в 2018 году корью заболели почти 54,5 тысяч украинцев.
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