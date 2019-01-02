В Раде предлагают принять закон о донорстве крови и ее компонентов

В то же время, предлагается признать утратившим силу Закон Украины "О донорстве крови и ее компонентов".

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона о донорстве крови и ее компонентов и национальной системе крови (№9452).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Его авторами являются председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Богомолец и члены комитета - депутат от "Оппозиционного блока" Игорь Шурма и внефракционный депутат Олег Мусий.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, нормы действующего законодательства о донорстве крови и ее компонентов требуют принципиальных изменений с целью имплементации директив Европейского Союза, касающиеся безопасности крови, в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, приведения в соответствие с международными стандартами в сфере безопасности и качества донорской крови и ее компонентов, а также предоставления услуг по трансфузии компонентов крови в лечебных учреждениях, что "даст больше шансов для спасения жизней и обеспечит сохранение здоровья многих людей".

Так, зарегистрированный законопроект направлен на государственное регулирование донорства крови в Украине с целью организации оборота донорской крови, компонентов крови, охраны здоровья доноров крови и ее компонентов, реципиентов компонентов крови, защиты их прав и законных интересов.

В частности, законопроектом устанавливается, что национальная система крови - форма организации взаимодействия субъектов хозяйственной деятельности в сфере донорства крови и ее компонентов и предоставления услуг по трансфузии компонентов крови на государственном уровне под управлением национального трансфузиологического центра, который также обеспечивает надзор за качеством предоставления таких услуг лицензиатом - центральным органом исполнительной власти, реализующим политику в сфере здравоохранения.

Читайте такжеПересадка органов в Украине под угрозой: с 1 января врачи грозятся остановить все операции (видео)

Национальный трансфузиологический центр - юридическое лицо публичного права, созданное центральным органом исполнительной власти, которое обеспечивает формирование государственной политики в сфере здравоохранения, которая координирует деятельность региональных центров службы крови, осуществляет управление и мониторинг выполнения программ в службе крови на общегосударственном уровне, осуществляет научное и учебно-методическое руководство учреждениями службы крови и выполняет другие задачи, определенные этим законом и учредительными документами.

Среди прочего, определяется, что трансфузия - введение в кровяное русло пациента донорской крови или ее компонентов.

Национальная система крови состоит из следующих органов: Центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование госполитики в сфере охраны здоровья Украины и других уполномоченных государственных органов, определенных этим Законом; Национального трансфузиологического центра; региональных центров службы крови больничных банков крови.

Региональный центр службы крови является учреждением здравоохранения коммунальной формы собственности, созданным органами местного самоуправления, который представляет общие интересы территориальных громад, и осуществляет свою деятельность в сфере донорства крови и ее компонентов и предоставления услуг по трансфузии компонентов крови на основании соответствующих лицензий.

В каждой области Украины должен функционировать не более чем один региональный центр службы крови.

Кабинет министров Украины в сфере донорства крови и ее компонентов, функционирования национальной системы крови и предоставления услуг по трансфузии компонентов крови в Украине, в частности, определяет порядок создания и ведения компьютеризированной системы управления информацией с Единым реестром доноров крови и компонентов крови, сроки и форму предоставления содержащейся в них информации, а также порядок доступа к информации, содержащейся в этой компьютеризированной системе.

Устанавливается, что государство принимает меры и инициативы для содействия самообеспечению кровью и компонентами крови высокого уровня безопасности путем поощрения добровольного безвозмездного донорства крови и компонентов крови и обеспечения получения донором большего общественного признания.

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины старше 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения.

Субъекты хозяйственной деятельности, осуществляющие заготовку, переработку, тестирование, хранение, реализацию донорской крови и компонентов крови несут ответственность за качество и безопасность заготовленной крови и компонентов крови и обязаны обеспечивать соответствие требованиям, в том числе, техническим, по медицинскому обследованию доноров крови и доноров компонентов крови, заготовке, тестированию, переработке, контролю качества, хранению, реализации и транспортировке донорской крови и компонентов крови, соблюдать условия и порядок уничтожения крови и компонентов крови, обеспечивать прослеживаемость, организовывать гемонадзор, создавать и поддерживать систему качества.

Финансирование меро по развитию донорства крови и ее компонентов крови, национальной системы крови и предоставлению услуг по трансфузии компонентов крови осуществляется на основе государственных целевых программ развития донорства крови и ее компонентов, национальной системы крови и предоставления услуг по трансфузии компонентов крови, соответствующих программ Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя за счет средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов, внебюджетных средств, а также за счет благотворительных взносов.

Государство гарантирует защиту прав донора и охрану его здоровья, а также предоставляет льготы добровольным безвозмездным донорам.

Форма удостоверения донора и порядок его вручения утверждаются Кабинетом министров Украины.

Доноры, которые безвозмездно сдали кровь в суммарном количестве, равном 40-разовым дозам, или плазму крови в суммарном количестве, равном 60-разовым дозам, заготовленным аферезом, или 40-разовых донаций клеток крови, заготовленных аферезом (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты), независимо от времени их сдачи, приобретают статус Почетного донора Украины.

В то же время, заключительными и переходными положениями законопроекта предлагается признать утратившим силу Закон Украины "О донорстве крови и ее компонентов".