Диетолог объяснила вред "разгрузки" после новогодних праздников

Изначально разгрузочный день был придуман в лечебных целях.

После новогодних застолий не нужно делать разгрузочный день.

Об этом рассказала диетолог Альбина Комиссарова в Instagram. Она объяснила, что изначально разгрузочный день был придуман в лечебных целях, например, при отравлении.

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"На сегодняшний день допустимо использовать разгрузочные дни в ситуациях, когда "вес встал", - отметила диетолог.

Также Коммисарова привела аргументы, почему не нужно делать "разгрузку" после Нового года.

"Потому что перепад с 5 тыс. калорий на 900 будет слишком резкий. И ваш организм переключится в режим запасания. Плюс формирование ограничительного поведения. Нет никакой запретной еды, после которой нужен "детокс", - утверждает она.

Диетолог советует вернуться к прежнему здоровому, полноценному питанию.

"Если все равно хочется сделать разгруз — сделайте себе вегетарианский день на неделе. Это поможет чувствовать себя "легче" психологически", - посоветовала Комиссарова.

Ранее диетолог Светлана Фус посоветовала придерживаться нескольких простых правил питания в новогодние праздники. Они позволят и фигуру сохранить, и здоровье не подорвать.