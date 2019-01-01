Как не набрать лишние килограммы в новогодние праздники: топ-9 советов

Эти простые правила питания во время праздников позволят и фигуру сохранить, и здоровье не подорвать.

Диетолог Светлана Фус советует придерживаться нескольких простых правил питания в новогодние праздники.

Так, по ее словам, можно и фигуру сохранить, и здоровье не подорвать, передает ТСН.

1. Не голодайте перед тем, как сядете за праздничный стол. Ешьте в течение дня, соблюдайте режим. Тогда не придется набрасываться на все и съедать сразу много.

2. Если предполагается долгое празднование и еды будет много — делайте перерывы, вставайте из-за стола между приемами пищи.

3. Делайте выбор, что кушать. Например, составляя свою порцию пищи к одной части любому мясному или рыбному блюду — берите две части овощей. Старайтесь выбирать нежирные сорта мяса, они дают сытость, долго перевариваются, обеспечивают организм белком. Если такой возможности нет и вы попали за стол, где салаты только с майонезом, тогда определите для себя сразу порции блюд, которыми наполните свою тарелку и хотите съесть.

4. Уделяйте больше внимания не количеству блюд, а их качеству. Пусть "тазик" оливье и сельдь под шубой заменят, например, салат с креветками и запеченная в фольге рыба.

5. В перерывах между приемами пищи употребляйте воду, потому что обычно вместе с праздничной пищей поступает много соли и жира. Ваш организм будет нуждаться в жидкости для поддержания водно-солевого баланса. Желательно не употреблять сладких напитков, они будут только усиливать жажду. Пейте обычную воду.

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6. Будьте осторожны с алкоголем. Он практически всегда бывает на праздники. Спиртные напитки запускают центр голода и сами по себе калорийны, особенно крепкие и сладкие. Предпочтение отдавайте сухому вину, у которого немного калорий, и оно будет способствовать лучшему перевариванию пищи.

7. По поводу сладких десертов — их лучше оставить на следующий день, на завтрак. Десерт утром доставит меньше хлопот вашей фигуре.

8. За один день жир не превращается в килограммы. Действительно, после нескольких застолий вес нередко увеличивается на 2-3 кг. Но не спешите отчаиваться — это не 2-3 кг жира. Самая частая причина быстрого повышения веса — задержка жидкости. Она задерживается в организме, потому что соленого и сладкого было съедено больше чем всегда.

9. Позаботьтесь также о движении. Особенно, если на праздники приходятся длительные выходные, появляется повод встать с дивана и отправиться на прогулку. Отдайте предпочтение прогулке или активному отдыху, чем "застрять" дома перед телевизором.