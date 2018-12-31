После Нового года на Украину обрушатся магнитные бури

Магнитные бури первого класса способны влиять даже на энергетические системы.

В начале января 2019 года на Землю обрушатся магнитные бури.

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4 и 6 января 2019 года в Украине прогнозируются магнитные возбуждения, близкие к магнитной буре уровня G1. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

А вот в конце января, 24 числа, прогнозируется мощный метеоудар.

Отметим, что магнитная буря первой уровня G1 сказывается на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Медики отмечают, что примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь. Многие люди в эти дни испытывают дискомфорт и расстройства нервной системы. Такие явления также сопровождаются головной болью, мигренью, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.