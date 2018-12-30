Украинцам посоветовали, как уберечь печень во время новогодних праздников

Каждому следует периодически проходить скрининг — делать ультразвуковое исследование брюшной полости и узнавать уровень печеночных проб, подчеркнула Супрун.

Орган, который в период праздников работает сверхурочно — ваша печень. Не перегружайте ее слишком, потому что все имеют право отдохнуть.

Печень участвует в пищеварении, занимается обменом белков, жиров и углеводов, нейтрализует токсины, объясняет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Одна из главных функций этого органа – фильтрация или детоксикация крови. Обнаружив ненужное вещество, печень или превращает ее в продукт, который не навредит, или выводит из организма через почки и кишечник для выведения из организма.

На что важно обратить внимание

Болезни печени часто проходят без симптомов. Обратите внимание, если:

🔹нет аппетита

🔹плохо переносите жирную пищу

🔹горечь во рту

🔹слабость

🔹желтуха

🔹усталость

🔹светлые испражнения

🔹темный цвет мочи

🔹кожный зуд

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"Самое распространенное заболевание печени современности - жировая болезнь. Она возникает, когда в печеночных клетках нарушается обмен веществ и это приводит к дистрофическим изменениям органа. Обычно болезнь имеет бессимптомный характер, но она очень опасна. Она может переходить в фазу воспаления, что в дальнейшем может привести к циррозу печени или гепатоцеллюлярной карциномы. Кроме того, она может способствовать возникновению сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, как инсульты и инфаркты", - отметила Супрун.

По ее словам, никакие "гепатопротекторы" или "прокапывания" не помогают выздороветь. На сегодня самым эффективным средством в лечении являются здоровый образ жизни — отказ от алкоголя (если он является причиной болезни), сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки.

Также и.о. главы Минздрава призвала прекратить бесконтрольно назначать себе лекарства.

"Опасными лекарствами для печени являются антибиотики. На втором месте — диетические добавки. Да-да, ошибочно полагать, что их можно принимать бесконтрольно и неограниченно, потому что “витаминов много не бывает”. Применение любого средства должно быть медицински оправдано, и это решать вашему врачу. Печень поражает и парацетамол. Поэтому регулярное самолечение, чтобы сбивать температуру, опасно и может привести к поражению печени", - подчеркнула Супрун.

Ранее Супрун раскритиковала новогоднее меню украинцев и предостерегла от употребления майонеза.