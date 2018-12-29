Врач напомнил о главных симптомах гриппа и посоветовал эффективный метод профилактики

Медик отметил, что в домашних условиях сложно четко определить, где грипп, а где другая ОРВИ, и посоветовал обращаться к специалистам.

В Украине грипп и ОРВИ в нынешнем эпидемическом сезоне проходят с осложнениями. Заболевание поражает многие органы – от дыхательных путей до нервной системы.

Об этом рассказал врач-иммунолог Сергей Зайков, передает «Обозреватель». Специалист посоветовал в случае недомогания обращаться за квалифицированной помощью, а не лечиться "народными методами".

"Что касается тяжести ОРВИ, то в этом году они действительно довольно тяжело проходят, большое количество пациентов обращается не только с ОРВИ, но и с их осложнениями", – рассказал он.

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Зайков перечислил характерные симптомы начала заболевания:

"Мы классически привыкли, что грипп начинается с высокой температуры тела и поражения многих органов и систем. В первую очередь, это поражение верхних и нижних дыхательных путей, может быть мышечная боль, утомляемость, кашель, поражение органов кишечно-желудочного тракта, тошнота, рвота, поражение сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, суставов и т. п."

Вместе с тем врач отметил, что в домашних условиях сложно четко определить, где грипп, а где другая ОРВИ, и посоветовал обращаться к специалистам.

Одним из эффективных методов профилактики гриппа и других ОРВИ Зайков назвал прививки.

"Лучше прививки проводить за 2-3 месяца до начала вспышки гриппа. Сейчас, хотя оно менее эффективное, смысл в этом есть", – рассказал он.

Народные методы лечения гриппа врач назвал недостаточно эффективными и не проверенными.