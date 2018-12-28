Супрун советует украинцам заменить традиционный новогодний гарнир

Ульяна Супрун не советует готовить пюре на Новый год.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как сделать традиционное новогоднее застолье более здоровым, но не менее вкусным и праздничным.

Традиционно за столом украинской семьи можно увидеть пюре или жаркое. Картошка не вредна, но пюре на молоке или сметане — это лишние калории, тяжесть в желудке, пишет Супрун на своей странице в Facebook.

Заменить такое блюдо может зеленый горошек, его не надо ни чистить, ни резать — просто потушите. Также печеная тыква подойдет к всего жирного за столом.

Еще можно выбрать запеченные или тушенные сельдерей, морковь и пастернак — в них мало калорий, полезная клетчатка и простое приготовление.

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"За праздничным столом не забывайте запивать пищу водой, когда хочется запить. Не алкоголем, не кофе и не сладкими газированными напитками! Только вода или чай или травяной чай помогут нам одержать нужную жидкость, и не привнесут лишнего, например, сахаров, или не вызовут преждевременную эвакуацию пищи из желудка", - отметила и.о. главы Минздрава.

Кроме того, Супрун советует отказаться от алкоголя, потому что не существует безопасной дозы вообще. Выбирайте красное вино — в нем, в отличие от коктейлей или крепких напитков, есть хоть что-то полезное, говорит она.

Относительно десертов, то исполняющая обязанности главы Минздрава советует не готовить торты с кремами, а выбрать более здоровую альтернативу - сырники, ягодное желе, банановый мусс, домашнее имбирное печенье или печеные яблоки и груши.

Ранее Супрун раскритиковала новогоднее меню украинцев и предостерегла от употребления майонеза.