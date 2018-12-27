В Одессе создадут новый медуниверситет

Оргпроцессы не повлияют на текущий учебный процесс, говорят в Минздраве.

Министерство здравоохранения заявляет, что в Украине будет создан новый Национальный одесский медицинский университет.

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Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook. Высшее учебное заведение будет создано на базе Одесского национального медуниверситета и Крымского государственного медуниверситета им Георгиевского.

"Оргпроцессы не повлияют на текущий учебный процесс. Следите за новостями", - добавили в Минздраве.

Напомним, ранее в декабре Минздрав сообщил, что в Одессе захватили Национальный медицинский университет. В Минздраве тогда утверждали, что эти действия могут быть связаны с тем, что комиссия Министерства юстиции рассматривала жалобу МОН Украины по поводу незаконной регистрации Юрия Сухина руководителем ОНМедУ.