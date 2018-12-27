цей матеріал доступний українською

В Одессе создадут новый медуниверситет

15:58, 27 декабря 2018
Страна
444 0
В Минздраве заявили о создании нового медуниверситета / фото УНИАН

Читайте такжеОккупанты наполняют медучреждения в ОРДО выпускниками псевдоуниверситета – ИС

Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook. Высшее учебное заведение будет создано на базе Одесского национального медуниверситета и Крымского государственного медуниверситета им Георгиевского.

"Оргпроцессы не повлияют на текущий учебный процесс. Следите за новостями", - добавили в Минздраве.

Напомним, ранее в декабре Минздрав сообщил, что в Одессе захватили Национальный медицинский университет. В Минздраве тогда утверждали, что эти действия могут быть связаны с тем, что комиссия Министерства юстиции рассматривала жалобу МОН Украины по поводу незаконной регистрации Юрия Сухина руководителем ОНМедУ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#университет#Минздрав