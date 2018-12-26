Эксперт предупредила об "огромной куче рисков" от покупки продуктов на улице

Она уточнила, что ответственность за контроль соблюдения правил реализации возлагается на Национальную полицию и Госпродпотребслужбу.

Продукты, купленные на нелегальных рынках, раскладках в переходах и возле станций метро, грозят украинцам не только обычными пищевыми инфекциями. Покупая еду в таких местах, можно заработать даже отравление токсичными металлами.

Читайте такжеВнесут в "красный список": эксперт объяснила, почему пациентам следует подписать договор с врачом

Об этом рассказала эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко, передает «Обозреватель». Она подчеркнула, что эти риски касаются даже свежих на вид продуктов.

"В любом случае – это грязь. Это повышенный риск. Даже если продукт достаточно хорош – он продается с земли, это дополнительное заражения токсичными металлами, которые могут идти от дороги, от пыли, от одежды людей... Это огромная куча рисков и различных опасных микроорганизмов. Поэтому даже если бы тот продукт был неплохим, но если он открыт – мясо, или еще что – в итоге вы все равно рискуете", – пояснила Сидоренко.

Она уточнила, что ответственность за контроль такого несоблюдения правил реализации возлагается на Национальную полицию и Госпродпотребслужбу. Но последняя реагирует только на полученные жалобы. Поэтому для того, чтобы решить этот вопрос, сначала кто-то должен отравиться.

"Особенно все это касается белковых продуктов, которые на самом деле фальсифицируются больше и быстрее портятся. Молочные продукты, кисломолочные. Мясо очень опасно, ведь вы знаете, сколько сегодня болезней. И иногда это мясо должно быть утилизировано, а вместо этого оно реализуется", – возмутилась эксперт.

Кроме того, добавила Сидоренко, очень часто подделывают молоко, добавляя в него стиральный порошок. Это делается для того, чтобы молоко выглядело жирнее и дольше не портилось.

"Рыба... ну, если вы будете подвергать ее термической обработке, то это другое дело. А вот если вы будете покупать неразобранную вяленую рыбу, которую вялят целиком, чтобы она сочнее была... Так я напомню, что количество случаев ботулизма за этот год не уменьшилось. Поэтому вы тоже рискуете", – подытожила она.