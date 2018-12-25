Борщ и катание на санках: психологи рассказали, как побороть зимнюю депрессию (видео)

Главное - не зацикливаться на плохом, говорят психологи.

Если Рождество вы не празднуете, свежий снег - не радует, вы быстро устаете и все вокруг раздражает - то это признаки зимней депрессии. Психологи объясняют ее приход холодами и дефицитом света.

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Как говорится в сюжете ТСН, владелица лошадей Мария вместе с животными помогают желающим бороться с плохим настроением. А зимой еще и преодолевать хандру.

“Это психологическая очень силна еомційна разрядка. Также это физическое развитие, это я называю “агро-фітненс», или “хорс-фитнес», потому что работают все мышцы абсолютно. Это свежий воздух, это природа, это отдых», - убеждает девушка.

Верхом на лошади можно увидеть красоту вокруг, которую мы часто не замечаем.

Похожий отдых - хороший заряд для организма, уверяют и психологи. Зимой врагов много - это и отсутствие солнца, перепады температуры, давления, хроническая усталость, авитаминоз, простуда и респираторные инфекции. Поэтому, любая активность только на пользу.

Надо записаться в спортзал и заниматься физической активностью. Если видим на улице солнышко, то сразу бежим, хотя бы 5-10 минут солнышка, которое выглядит в такую погоду, поможет нам физически компенсировать то настроение. А еще общение с друзьями», - советует психолог.

А еще поможет в борьбе с хандрой украинский борщ.

“Для хорошего настроения, необходимо обеспечить правильное питание мозга. Лучше всего, на мой взгляд, украинский борщ. Его компоненты обеспечивают, помимо правильного питания, еще и улучшения работы кишечника. Очень полезно кушать рагу, винегрет, эти компоненты. Их часто игнорируют и замещают картофелем, хлебом, кашами”, - рассказывает диетолог Борис Скачко.

И главное - не зацикливайтесь на плохом, говорят психологи. Хорошие мысли способствуют позитивному настроению. А еще пробуйте хоть иногда впадать в детство. Зимой - отличный вариант покататься на санках или просто поваляться в снегу.