С 2019 года украинцы смогут бесплатно сдать анализы, сделать рентген и УЗИ (видео)
21:44, 24 декабря 2018Страна
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Направление на диагностику будут выдавать семейные врачи.
Национальная служба здоровья будет оплачивать украинцам 50 видов медицинских услуг со следующего года.
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Это 12 видов анализов; 5 разновидностей рентгена - грудная клетка, суставы, позвоночник, кости, нос; 6 ультразвуковых исследований - сердце, почки, сосуды, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные железы; эхо сердца, биопсия и мелкие операции, говорится в сюжете ТСН.
Направление на диагностику пациент сможет получить у семейного врача. Только тогда оно будет бесплатным.
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Ранее Министерство здравоохранения запустило мобильное приложение под названием "Ліки Контроль". В нем - список из 427 препаратов, которые государство бесплатно гарантирует пациентам во время лечения в стационаре.
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