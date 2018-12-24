С 2019 года украинцы смогут бесплатно сдать анализы, сделать рентген и УЗИ (видео)

Направление на диагностику будут выдавать семейные врачи.

Национальная служба здоровья будет оплачивать украинцам 50 видов медицинских услуг со следующего года.

Читайте такжеМедреформа в Украине набирает обороты: бесплатный рентген и е-карта каждому

Это 12 видов анализов; 5 разновидностей рентгена - грудная клетка, суставы, позвоночник, кости, нос; 6 ультразвуковых исследований - сердце, почки, сосуды, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные железы; эхо сердца, биопсия и мелкие операции, говорится в сюжете ТСН.

Направление на диагностику пациент сможет получить у семейного врача. Только тогда оно будет бесплатным.

Ранее Министерство здравоохранения запустило мобильное приложение под названием "Ліки Контроль". В нем - список из 427 препаратов, которые государство бесплатно гарантирует пациентам во время лечения в стационаре.