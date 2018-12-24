Психологи дали советы украинцам на 2019-й (видео)

Украинцам дали советы на 2019-й - год Свиньи.

По словам психологов, в 2019 году украинцам необходимо абстрагироваться.

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Потому что, судя по тому, как заканчивается 2018, он будет психологически активно действовать на нас различными негативными новостями, рассказали ТСН психологи.

"А мы должны фокусироваться на том, что для нас важно, ценно, куда мы идем, и представлять, что этот мир является таким, каким мы хотим его видеть", - дали они советы.

Ранее психолог Наталья Подлесная рассказала, что делать, если из-за новостей у вас учащенное сердцебиение, дыхание, вы чувствуете дрожь, головокружение и вам очень страшно.