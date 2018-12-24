Новый год 2019: семь советов, как избежать похмелья

Смешение алкогольных напитков вызывает самое сильное опьянение, подчеркнула врач.

До праздничного застолья, 31 декабря, лучше не выпивать заранее, под предлогом проводов старого года. За три-четыре часа до застолья следует хорошо поесть.

Эти и другие советы о том, как избежать похмелья в Новый год, дала врач Вера Шастина, передает MedikForum.

1. 1 января после застолья с алкогольными напитками вполне возможно сохранить хорошее самочувствие и не страдать от похмелья, утверждает врач. Проще всего это сделать тем, кто не пьет совсем, либо ограничивается символическим бокалом шампанского.

2. Другой проверенный способ избежать плохого самочувствия и синдрома похмелья после новогодней ночи - не мешать алкогольные напитки.

"Смешение алкогольных напитков вызывает самое сильное опьянение. Важно следовать принципам: не смешивать зерновые спирты (водка, виски, джин) с виноградными (вино, коньяк, бренди), ягодными, фруктовыми", - сказала Шастина.

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3. Если под бой курантов поднимается бокал с шампанским, но оно не является напитком вечера, лучше после него пить что-то одно.

4. Шампанское, которым традиционно встречают Новый год, следует пить только в начале вечера и в небольшом количестве - не больше 150 граммов. Все, что будет выпито сверх этого количества, лишь поспособствует возникновению похмелья на следующий день.

5. За 3-4 часа до праздничного застолья нужно плотно поесть. Употреблять специально что-то жирное перед принятием спиртных напитков не стоит: утверждения о полезности такого приема – это миф.

6. Ни в коем случае не разбавляйте крепкие напитки газировкой, иначе быстрое, тяжелое опьянение с последствием в виде мучительного похмелья будет гарантировано. Лучше класть в напитки лед – это помогает потреблять меньше алкоголя.

7. Во время застолья не следует выходить на улицу проветриваться, потому что при этом возможно резкое ухудшение состояния. Активная прогулка на свежем воздухе принесет гораздо больше пользы на следующий день после хорошего сна.

Ранее психиатр-нарколог Евгений Брюн сообщил, что самым правильным выбором в новогоднюю ночь станет белое сухое вино.