В Украине с 1 января будут остановлены все операции по трансплантации органов

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко заявила, что Министерство здравоохранения и правительство не создали никаких условий для внедрения нового закона о трансплантации.

В Украине с 1 января 2019 года все операции по трансплантации органов станут незаконными.

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

Она напомнила, что в мае этого года парламент принял новый закон о трансплантации, который с 1 января 2019 года должен вступить в силу, а старый должен утратить силу.

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"Минздрав полностью провалил реализацию этого закона. Из 29 подзаконных актов, которые правительство должно разработать и утвердить для введения закона в действие, не утвержден ни один. Не создана Единая государственная информационная система трансплантации", - отметила Сысоенко.

Таким образом, по ее словам, не создано никаких условий для введения в действие нового закона о трансплантации. Соответственно, с 1 января 2019 года все операции по трансплантации в Украине прекратятся, а врачи, которые решат делать такие операции, будут нарушать порядок трансплантации анатомических материалов человека, что влечет за собой уголовную ответственность.

По информации Сысоенко, ежегодно в трансплантации органов нуждаются около 5 тыс. украинцев.

"С 1 января 2019 года в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова не будет средано ни одной операции по трансплантации, одновременно очередь на трансплантацию расписана на четыре месяца вперед", - подчеркнула депутат.

Она отметила, что по инициативе нескольких депутатов в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, согласно которому можно было бы отсрочить вступление в силу нового закона о трансплантации до 1 января 2020 года, чтобы правительство смогло подготовить все необходимые нормативно-правовые акты, а также продлить еще на год действие действующего закона. Но рассмотрение соответствующего законопроекта было отложено.

Сысоенко считает, что виновным в такой ситуации является Министерство здравоохранения. По ее мнению, именно чиновники Минздрава, а не депутаты, должны отстаивать принятие закона об отсрочке вступления в силу нового закона о трансплантации.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Верховная Рада приняла закон «О применении трансплантации анатомических материалов человеку». 20 июня закон подписал президент Украины Петр Порошенко.