11-летняя украинка родила ребенка в Польше - СМИ

Семья переехала из Украины в Гданьск в сентябре.

В польском Гданьске 11-летняя девочка из Украины родила ребенка.

К врачам в городке Скаршеви Поморского воеводства 18 декабря обратилась мама и ее 11-летняя дочь, которая жаловалась на плохое самочувствие, сообщает Zaxid.net, ссылаясь на Wiesci z Kociewia.

После ряда обследований оказалось, что дочь беременна. Врачи сразу сообщили об этом в полицию и прокуратуру.

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Беременную немедленно госпитализировали в больницу в Гданьске, где она и родила ребенка. Больница не разглашает информацию о состоянии здоровья роженицы и ее ребенка.

Как сообщил прокурор окружной прокуратуры в Гданьске Мариуш Душинский, мать и ее дочь из Украины и переехали в Польшу в сентябре. По предварительной информации, мать на время своей поездки в Польшу оставила дочь на попечении 63-летнего сожителя. Пока неизвестно, из какой они области. Мать девочки не подозревала, что ее дочь беременна.

Сейчас по делу продолжается следствие, которое должно выяснить, на территории какой страны произошло преступление. От этого зависит, кто будет расследовать дело, – правоохранительные органы Польши или Украины.

Как сообщалось, в Днепре 17-летняя жительница Верхнеднепровска Виктория стала мамой тройняшек.