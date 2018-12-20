Эпидемические пороги заболеваемости гриппом превышены в 9 областях – Минздрав

Двое людей из группы риска умерли вследствие вируса гриппа типа А (Н3N2) и коронавируса.

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 213 тыс. людей.

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Об этом сообщило Министерство здравоохранения. В ведомстве отметили, что в Украине нет эпидемии гриппа, но эпидемические пороги превышены в девяти областях – Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской.

Среди всех больных – 66,5% детей в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет вырос на 7,2 % и 3,6 % соответственно.

Согласно сообщению, двое людей из группы риска умерли вследствие вируса гриппа типа А (Н3N2) и коронавируса.

Грипп – это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт. Кто-лтбо в любом возрасте может заболеть гриппом.