Диетолог рассказала, как составить меню на Новый год

В новогоднем меню лучше пусть не будет никаких фруктов, включая мандарины, советует специалист.

Можно ли сделать салат оливье и "шубу" менее калорийными. Да, можно, считает диетолог Анна Макарова.

Специалист рассказала, как составить меню на Новый год, чтобы застолье не вызвало дискомфорта, передает MedikForum.

1. Не более двух главных блюд

Диетолог рекомендует для новогоднего меню оставить два традиционных любимых блюда. Все остальное можно сделать из овощей.

"Постарайтесь не делать много микс-салатов и вообще много сытных блюд",- сказала эксперт.

2. Уменьшить калорийность оливье и селедки под "шубой"

Чтобы снизить калорийность оливье и "шубы", майонез стоит приготовить самостоятельно, селедку предпочесть малосольную, для оливье порезать куриную грудку, а не колбасу.

3. Отказаться от фруктов

По словам Анны Макаровой, в новогоднем меню лучше пусть не будет никаких фруктов, включая мандарины. Они станут излишеством в сочетании с салатами.

"В этот день гликогеновые запасы печени будут заполнены, и вся фруктоза пойдет на формирование жира. Поэтому есть фрукты не нужно", - пояснила диетолог.

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4. Начинать с овощей

Приступая к новогоднему застолью, лучше начать трапезу с сырых овощей - их клетчатка быстро обеспечит чувство насыщения, подстрахует от переедания.

5. Маленькие порции

Кладите в тарелку только небольшое количество пищи, смакуйте ее, разговаривайте, вставайте из-за стола. Маленькие порции и подвижность – отличный способ не набрать лишнего.

6. Один вид спиртного

В личном новогоднем меню диетолог советует отдать предпочтение только одному виду спиртного, лучше наименее калорийному.

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