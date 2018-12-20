Секс-педагог предупредила о новом опасном развлечении среди подростков

Родителям дали совет, как правильно разговаривать с детьми на щепетильные темы.

Секстинг (обмен интимными сообщениями или фотографиями через электронные устройства, - УНИАН.) – популярное развлечение среди 12-17-летних. И родителям важно научить детей правильно вести себя в сети, чтобы потом не решать серьезные проблемы.

Об этом "Сегодня" рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко. Она говорит, что согласно исследованиям, более половины тех, кто получал эротические фото, делились ими с другими людьми. Поэтому разговор о секстинге должен состояться примерно в тот момент, когда ребенок получает доступ в интернет, отметила секс-педагог.

При этом Ярмоленко указала на серьезную ошибку, которую совершают взрослые.

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"Они твердят: нельзя отправлять свои откровенные фото и видео. Вместо: никто не имеет права просить или требовать от тебя каких-либо изображений. Если такое происходит, ты можешь жаловаться! Здесь важно сместить акцент. Потому что, если говорим "нельзя", мы лишаем детей возможности обратиться за помощью", – поясняет эксперт.⠀

По ее словам, взрослым важно говорить с позиции заботы и поддержки: "Ты всегда можешь обратиться к нам за помощью, если кто-то будет тебя принуждать или шантажировать. И даже если ты совершишь ошибку – мы на твоей стороне. Всегда поможем и поддержим".

Кроме того, можете также добавить в разговоре с более старшими детьми: "Мы не хотим, чтобы вы обменивались своими ню-фото даже с кем-то, кому вы доверяете. Отношения могут измениться или ваш друг/подруга просто потеряет телефон. Оно не стоит такого риска".

Также важно сказать своему ребенку, что нехорошо просить кого-либо прислать и вам обнаженные фотографии, потому что тогда вы ставите этого человека в ужасное положение. Никогда так не делайте.

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