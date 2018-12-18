Названы самые опасные для здоровья продукты

Вредны и жареные, копченые продукты – все они имеют денатурированный белок.

Переработанное мясо и сало могут спровоцировать развитие рака.

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Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал нейрохирург и онколог Антон Шкиряк. По его словам, доказано, что даже самая обычная свинина является онкогенной.

"Есть исследования, которые выявили канцерогены в тех или иных продуктах. Это переработанное мясо – сосиски, колбасные изделия и т.д. Потому что там используют нитраты натрия. Также доказано, что самая обычная свинина является онкогенной. Особенно, когда животные получают гормональное питание на фермах. И сало тоже вредно. Это концентрат холестерина, холестериновая бомба", – пояснил врач.

Он подчеркнул, опухоли возникают в том числе за счет снижения кровоснабжения тех или других органов, а оно снижается не от "нечистой силы".

"А от того, что сосуды забиваются и "труба", то есть сосуд, становится уже. Я, наверное, единственный из украинцев, кто сало не пропагандирует и не ест. Также вредны и жареные, копченые продукты – все они имеют денатурированный белок. Он очень вреден", – подытожил онколог.

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что существует много причин, чтобы реже употреблять красное мясо, уменьшать размер порций и пытаться заменить его растительными продуктами.