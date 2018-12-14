Украинские больницы получают фейковые указания по действиям во время военного положения - Минздрав

Подделки на первый взгляд не отличаются от официальных писем: они содержат исходящий номер, подпись должностного лица и другие стандартные атрибуты официальных обращений.

Министерство здравоохранения Украины призывает медицинские учреждения проверять все подозрительные распоряжение в рамках военного положения и сообщать в ведомство о поддельных письмах.

Об этом исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала в Facebook.

"Враг начал использовать новый вид манипуляции - отправлять указания от имени руководящих структур, под предлогом военного положения. Недавно в Центральную городскую больницу им. Титова, что в Лисичанске Луганской области, поступило сфабрикованное письмо якобы от Луганской ОГА с поручением провести подготовительные мероприятия в связи с введением военного положения. Минздрав Украины призывает медучреждения по всей стране быть бдительными и проверять каждое подозрительное письмо", - подчеркнула Супрун.

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По ее словам, провокаторы могут присылать указания под предлогом военного положения от имени руководящих структур различного уровня. Подделки на первый взгляд не отличаются от официальных писем: они содержат исходящий номер, подпись должностного лица и другие стандартные атрибуты официальных обращений. Такие письма могут направляться в отдельные медучреждения или областные управления здравоохранения с целью подорвать системную работу.

Минздрав передал информацию об инциденте в Службу безопасности Украины, а также в Министерство информационной политики для оперативного совершенствования общего механизма противодействия информационным операциям в условиях военного положения.

В ведомстве отметили, если в медучреждение или руководящее структурное подразделение здравоохранения поступило письмо о мерах в связи с военным положением, то необходимо, в первую очередь, проверить легитимность письма (позвонить в орган или учреждение, из которого поступило такое письмо, и проверить, действительно ли такое письмо является настоящим обращением), а в случае выявления подделки сообщить в Минздрав, отправив письмо на адрес mob.moz.98@gmail.com, в теме письма указать "Военное положение-фейк-область".