Украинцам объяснили, можно ли согреться глинтвейном в мороз

Алкоголь и низкая температура на улице - опасная комбинация.

В Министерстве здравоохранения пояснили, действительно ли можно согреться в холодную погоду глитвейном.

Как рассказали в Минздраве, ощущение тепла при употреблении алкоголя обманчиво. Независимо от того, какой именно алкогольный напиток вы пьете.

"Алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, поэтому прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют. Здесь и кроется опасность. Потеря тепла с поверхности кожи, конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела понижается", - подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

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Поэтому алкоголь и низкая температура на улице - опасная комбинация. Особенно осторожными надо быть людям, которые страдают из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Основные правила поведения в морозную погоду:

- никакого алкоголя и курения;

- сытость: не выходите из дома голодными, а если замерзли – съешьте что-нибудь и пейте достаточно жидкости;

- многослойность одежды и “нет” тесной обуви;

- перчатки, шапка, шарф, поднятый воротник - обязательно, они защитят открытые участки кожи от холода;

- активность: чтобы согреться, двигайте руками, пальцами ног, но избегайте переутомления, потому что когда вы уставшие, то теряете тепло быстрее;

- каждые полчаса-час заходите в теплое помещение.

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