Названы сексуальные техники для женщин, чтобы разжечь страсть в интимной жизни

Названы техники, раскрывающие границы чувственности.

Эксперты рассказали, как понять, присущи ли девушке или женщине сексуальные зажимы и как их преодолеть.

Есть ряд факторов, которые говорят о наличии сексуальных барьеров. Как их преодолеть и разжечь страсть в интимной жизни, посоветовали специалисты издания Clutch.

1. Генеральная репетиция: потренируйся двигаться

Если твоя основная проблема в том, что ты скованна и не можешь свободно двигаться в сексе, но эта проблема легко решается при помощи тренировки. Ее можно провести в одиночестве, когда тебя никто не видит. Рекомендуется повторять позы, в которых нравится заниматься сексом, фантазируя о партнере.

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2. Акцент на ощущения

Ты практически ничего не чувствуешь во время близости? Чувствительность можно увеличить. Нужно научить свое тело воспринимать ощущения, а мозг — их фиксировать.

Проведи это упражнение одна или со своим мужчиной. Не ставьте цель заняться сексом. Просто исследуйте твое тело. Пусть он тебя гладит и ласкает. А ты силой воли гони все мысли прочь, концентрируясь только на ощущениях.

Так вы сможете открыть новые эрогенные зоны и действия, которые тебе доставляют настоящее удовольствие.

3. Сексуальная откровенность

Ты замечала, что во время близости ты сжимаешь челюсти, ощущаешь напряжение в горле? Это говорит о том, что у тебя блок на словесном выражении своих мыслей и чувств, которые касаются интимной жизни.

Да, сразу говорить о сексуальных проблемах ты себя не заставишь. Но начни с приятного. Каждый раз после близости выскажи партнеру свое восхищение, расскажи, как тебе было приятно и что больше всего понравилось. Более того, делай это более чувственно. Позволь эмоциям отражаться в твоих словах и голосе. Но не наигрывай. Будь искренней.

Ранее психолог назвала несколько наиболее распространенных страхов, связанных с сексом.