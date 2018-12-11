Минздрав хочет запретить в Украине тестирование косметики на животных

Министерство разработало проект постановления правительства об утверждении нового технического регламента на косметическую продукцию.

Министерство здравоохранения Украины планирует запретить в Украине тестирование косметических средств на животных.

Как говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, в странах Европейского Союза косметические компании уже несколько лет имеют возможность использовать новейшие технологические разработки по тестированию косметической продукции, которые не предусматривают привлечения животных.

"Мы намерены предоставить такие возможности компаниям и в Украине, и запретить испытывать на животных косметические средства", - говорится в сообщении.

Для этого Минздрав разработал проект постановления правительства об утверждении нового технического регламента на косметическую продукцию, который позволит ввести в Украине европейский подход к контролю качества и безопасности косметической продукции и создать благоприятные условия для торговли между Украиной и странами ЕС.

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"Чтобы украинский косметический бизнес мог развиваться без помех, а на рынке сохранялась честная конкуренция, перед внедрением новых требований к тестированию косметической продукции будет действовать переходный период. В ЕС, например, переходный период действовал несколько лет - новый регламент ввели в 2009 году, но вступил в действие он в 2013 году. Поэтому внедрение нового регламента не создаст препятствий для честной конкуренции в Украине. Национальные компании будут иметь достаточно времени, чтобы подготовиться к новым условиям. Но в то же время иностранные компании, которые уже отказались от тестирования своей продукции на животных, смогут реализовывать свою продукцию на украинском рынке на основе результатов исследований альтернативными методами", - отметили в Минздраве.

После того как специалисты министерства закончат работать над новым регламентом, его обнародуют для общественного обсуждения на сайте ведомства.