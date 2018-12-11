В Украине введут электронные медкарточки

Данные могут собираться в нескольких заведениях, и благодаря тому, что они хранятся в централизованной системе, в дальнейшем любое заведение здравоохранения и любой врач могут иметь доступ к этим данным практически в круглосуточном режиме.

В 2019 году Министерство здравоохранения Украины внедряет электронные медицинские записи, которые должны стать первым шагом к безбумажной работе врачей.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Электронная медицинская запись - это элемент данных о пациенте, которые собираются в заведении здравоохранения и обычно хранятся в медицинских информационных системах (МИС), которыми пользуется это заведение. В 2019 году данные будут передаваться в электронную медицинскую карточку, работа которой обеспечивается государством. Данные могут собираться в нескольких заведениях, и благодаря тому, что они хранятся в централизованной системе, в дальнейшем любое учреждение здравоохранения и любой врач могут иметь доступ к этим данным практически в круглосуточном режиме 24/7, но в том объеме, который разрешил пациент и который необходим для предоставления медицинских услуг. Таким образом, решается проблема, когда в разных заведениях у пациента различные карточки и записи и очень часто ни один из этих наборов документов не содержит исчерпывающей информации о пациенте", - объяснили в Минздраве.

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Данные для электронной медицинской карты собираются через установленные в учреждениях здравоохранения МИС и отправляются в Центральную базу данных.

Благодаря централизованному хранению данных Минздрава Украины и НСЗУ могут обрабатывать обезличенные данные для эффективного управления системой здравоохранения. Также НСЗУ может анализировать данные для управления качеством медицинских услуг. Кроме того, данные гарантированно доступны для пациента и врача, который его обслуживает. Доступ к централизованным данным существует независимо от того, работают серверы в заведении, с которого вносилась информация, есть ли у него связь с Интернетом и тому подобное.

В то же время, учреждения здравоохранения могут переходить из одной МИС на другую без потери ключевых данных, ведь эти данные хранятся в централизованной системе.