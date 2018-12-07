Украинки из-за низкого уровня профилактики болеют раком груди чаще, чем жительницы других стран - онколог

Рак молочной железы является вторым онкологическим киллером после рака легких, считают врачи.

В Украине из-за низкого уровня профилактики женщины болеют раком груди чаще, чем жительницы других стран.

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Об этом заявил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой онкологии Запорожской медицинской академии последипломного образования Алексей Ковалев на пресс-конференции в УНИАН, посвященной вопросам эволюции подходов к лечению рака молочной железы и опыту украинских онкологов в освоении новых методов.

«Главная проблема высокого уровня заболеваемости раком молочной железы - низкий уровень профилактики и скрининга. Рак молочной железы - это, наверное, второй онкологический киллер после рака легких», - сказал Ковалев.

По словам заведующего химиотерапевтическим отделением Львовского регионального онкоцентра Ярослава Шпарика, новейший метод иммунолечения уже принес долговременный ответ больным - люди могут жить много лет с 4-й стадией рака.

«К сожалению, перспективу того, что государство сможет обеспечивать такое дорогостоящее лечение, мы оцениваем очень призрачно. Это очень большие цифры для бюджета любой страны», - подчеркнул он.

Как отметил Шпарик, иммунотерапия - очень сложный метод, при лечении могут возникнуть тяжелые осложнения, но она дает больным шанс на жизнь (УНИАН: иммунотерапия - стимуляция иммунитета организма на выработку специальных клеток, которые будут бороться с раковыми клетками).

«После химиотерапии сразу ясно, где и какие побочные эффекты будут. А при иммунотерапии мы не можем знать, где именно появятся эти негативные последствия. Но с опытом мы лучше научились бороться с этими негативными эффектами и быстрее определять их», - отметил онколог.

Как заявила председатель пациентской организации «Вместе против рака» Лариса Лопата, в Украине больные раком груди женщины могут рассчитывать на помощь тех, кто уже прошел все стадии этой болезни.

«В этом году прошло уже 20 лет после моей первой операции, уже 19 лет я нахожусь в стадии ремиссии. После болезни мне захотелось помогать тем, кто проходит этот тяжелый путь лечения. Поэтому мы создали несколько общественных организаций, в которые входят женщины, которые уже прошли лечение и могут помогать пережить его другим. Мы сотрудничаем с врачами, клиниками и Министерством здравоохранения, выпускаем специальную литературу для больных и консультируем здоровых женщин», -сообщила Лопата.

По ее словам, организация «Вместе против рака» провела уже 14 конференций в Украине и 4 международные конференции для женщин.

В свою очередь Ковалев подчеркнул, что регулярная проверка своего здоровья поможет сохранить жизнь и не тратить впоследствии большие средства на сложные операции.

«Сегодняшние препараты позволяют говорить о полном излечении, а пациенты на последней стадии могут жить долго. Но следует понимать, что за всю историю человечества нам не удалось с помощью лекарств победить ни одно серьезное заболевание. Мы их победили только через профилактику и вакцинацию. Введение скрининговых программы привели к тому, что в Австралии, например, уже несколько лет не выявляли рак шейки матки. Надо понимать это и доносить людям. Это все длительный и серьезный процесс и, возможно, через десятки лет, если к нам прислушаются, мы сможем вырастить поколение женщин без рака молочной железы», - сказал Ковалев.