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Супрун объяснила украинцам, вредно ли сидеть "нога на ногу"

10:06, 07 декабря 2018
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Супрун рассказала, как влияет на организм поза "нога на ногу" / фото facebook.com/ulanasuprun

Об этом и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook. В частности, поза "нога на ногу" может вызвать незначительное повышение давления.

"Поэтому для людей с нормальным давлением сидение с перекрещенными ногами не будет иметь серьезных последствий. Зато, если у вас есть проблемы с давлением, лучше избегать длительного сидения в позиции с перекрещенными ногами", - рассказала Супрун.

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А вот если же вы любите скрещивать ноги в области голеней — спокойно продолжайте, это повышение давления не вызывает.

Относительно варикоза вен из-за сидения "нога на ногу", то это миф. Точнее, когда речь идет об этой болезни, то надо рассматривать длительное сидение или стояние в одной позе в целом, а не только со скрещенными ногами, подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Кроме того, длительное сидение с перекрещенными ногами может также негативно влиять на осанку. В одном из исследований определено, что сидение в таком положении более трех часов в сутки может вызвать чрезмерный наклон корпуса вперед и округление плеч.

"Итак, от скрещивания ног время от времени вреда вашему организму не будет. Однако вы его обязательно почувствуете, если любите сидеть долго, ведете малоподвижный образ жизни и собираетесь продолжать в таком же темпе", - подытожила Супрун.

Ранее Супрун рассказала, что сердечно-сосудистые заболевания – главная причина смертности украинцев.

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Теги: #Супрун#Минздрав