Супрун объяснила украинцам, вредно ли сидеть "нога на ногу"

От скрещивания ног время от времени вреда вашему организму не будет, уверяет Супрун.

Есть несколько исследований, которые указывают, что перекрещивание ног во время сидения имеет определенное влияние на здоровье.

Об этом и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook. В частности, поза "нога на ногу" может вызвать незначительное повышение давления.

"Поэтому для людей с нормальным давлением сидение с перекрещенными ногами не будет иметь серьезных последствий. Зато, если у вас есть проблемы с давлением, лучше избегать длительного сидения в позиции с перекрещенными ногами", - рассказала Супрун.

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А вот если же вы любите скрещивать ноги в области голеней — спокойно продолжайте, это повышение давления не вызывает.

Относительно варикоза вен из-за сидения "нога на ногу", то это миф. Точнее, когда речь идет об этой болезни, то надо рассматривать длительное сидение или стояние в одной позе в целом, а не только со скрещенными ногами, подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Кроме того, длительное сидение с перекрещенными ногами может также негативно влиять на осанку. В одном из исследований определено, что сидение в таком положении более трех часов в сутки может вызвать чрезмерный наклон корпуса вперед и округление плеч.

"Итак, от скрещивания ног время от времени вреда вашему организму не будет. Однако вы его обязательно почувствуете, если любите сидеть долго, ведете малоподвижный образ жизни и собираетесь продолжать в таком же темпе", - подытожила Супрун.

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