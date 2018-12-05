Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине растет, в течение недели умер один больной – Минздрав

По сравнению с прошлой отчетной неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей увеличился на 12,5 % и 8,5 % соответственно.

В течение прошлой недели гриппом и ОРВИ заболели более 195 тысяч украинцев, показатели заболеваемости приближаются к эпидемиологическому порогу. В период с 26 ноября по 2 декабря один человек умер вследствие риновирусной инфекции (ОРВИ).

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Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения. Отмечается, что летальных случаев от гриппа пока не зарегистрировано.

Сообщается, что в течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 195 740 человек, из них 68% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 12,5 % и 8,5 % соответственно.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по имеющимся данным составляет 508,5 на 100 тысяч населения. Это лишь на 2% меньше эпидемического порога по Украине.

В то же время, в стране наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ, отмечается спорадическое географическое распространение гриппа. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 117 159 человек.