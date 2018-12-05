Кабмин одобрил стратегию обеспечения украинцев лекарствами до 2025 года
16:06, 05 декабря 2018Страна
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Соответствующее постановление принято на правительственном заседании.
Решение принято без обсуждения / sciencebusiness.net
Кабинет министров Украины утвердил государственную стратегию реализации государственной политики обеспечения населения лекарственными средствами на период до 2025 года.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято во время заседания правительства. Решение принято без обсуждения.
Как сообщал УНИАН, 5 декабря Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую программу по физической, медицинской, психологической и социальной и профессиональной адаптации участников антитеррористической операции и лиц на период до 2022 года.
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