Кабмин одобрил стратегию обеспечения украинцев лекарствами до 2025 года

Соответствующее постановление принято на правительственном заседании.

Кабинет министров Украины утвердил государственную стратегию реализации государственной политики обеспечения населения лекарственными средствами на период до 2025 года.

Читайте такжеВ Украине подорожали лекарства

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято во время заседания правительства. Решение принято без обсуждения.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую программу по физической, медицинской, психологической и социальной и профессиональной адаптации участников антитеррористической операции и лиц на период до 2022 года.