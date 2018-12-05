В Украине подорожали лекарства

Больше всего цены в Украине выросли на антибиотики.

С начала года цены на лекарства в Украине выросли в среднем на 5,1%. Больше всего - на антибиотики.

Подорожали как отечественные, так и импортные лекарства, сообщает пресс-служба Госстатистики.

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Украинские антибиотики выросли в цене на 7,6% – до 15,57 гривень за 10 таблеток. Антибиотики импортные – на 5,07% – до 103,35 гривень за 10 таблеток.

Сосудорасширяющие отечественные лекарства подорожали на 3,5% – до 10,1 гривень, импортные – на 3,1%, до 47,9 гривень.

Кроме того, выросла стоимость жаропонижающих и обезболивающих препаратов: украинских – на 3,2%, до 7,63 гривень, импортных – на 8,3%, до 13,58 гривень за единицу.

Ранее в Украине временно запретили реализацию и применение противопростудного лекарственного средства "Колдфлю".