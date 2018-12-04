Супрун рассказала украинцам о вреде красного мяса
Существует много причин, чтобы реже употреблять красное мясо, уменьшать размер порций и пытаться заменить его растительными продуктами.
Люди, которые регулярно едят большие порции красного и процессированного мяса, чаще болеют сердечно-сосудистыми болезнями, раком и преждевременно умирают, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.
"Избыток процессированного мяса в рационе увеличивает риски появления рака толстой кишки, поджелудочной железы и простаты... Процесоване красное мясо внесено в список карциногенов ВОЗ", - подчеркнула она.
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Супрун привела пример: если употреблять такое мясо ежедневно и 50 граммов или больше - риски появления рака толстой кишки растут на 18%.
Отмечается, что сиаловые кислоты красного мяса могут способствовать росту опухолей. Кроме того, чрезмерное его потребление связано с большим риском высокого давления.
"Жирное мясо может нарушить баланс переносчиков жиров в крови и способствовать развитию атеросклероза, когда есть другие факторы, например, курение и малоподвижный образ жизни", - добавила и.о. главы Минздрава.
Поэтому Супрун посоветовала, как уменьшить риски от употребления красного мяса:
- готового красного мяса есть не более 70 граммов в день, или порцию размером с ладонь. Также не желательно употреблять его каждый день;
- постарайтесь полностью отказаться или минимизировать употребление процессированных мясных продуктов — не чаще трех раз в неделю и не больше 50 грамм в день, если отказаться трудно;
- правильно обрабатывайте мясо — запекайте, тушите и отваривайте;
- добавляйте в рацион больше растительной пищи. Если едите мясо — всегда сопровождайте блюдо гарниром из овощей, а не жареной калорийной пищей или искусственными жирными соусами.