Супрун рассказала украинцам о вреде красного мяса

У красного мяса также есть свои преимущества. Это хороший источник железа, цинка, многих незаменимых аминокислот, а также таурина, карнитина, креатина и витамина В12.

Существует много причин, чтобы реже употреблять красное мясо, уменьшать размер порций и пытаться заменить его растительными продуктами.

Люди, которые регулярно едят большие порции красного и процессированного мяса, чаще болеют сердечно-сосудистыми болезнями, раком и преждевременно умирают, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Избыток процессированного мяса в рационе увеличивает риски появления рака толстой кишки, поджелудочной железы и простаты... Процесоване красное мясо внесено в список карциногенов ВОЗ", - подчеркнула она.

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Супрун привела пример: если употреблять такое мясо ежедневно и 50 граммов или больше - риски появления рака толстой кишки растут на 18%.

Отмечается, что сиаловые кислоты красного мяса могут способствовать росту опухолей. Кроме того, чрезмерное его потребление связано с большим риском высокого давления.

"Жирное мясо может нарушить баланс переносчиков жиров в крови и способствовать развитию атеросклероза, когда есть другие факторы, например, курение и малоподвижный образ жизни", - добавила и.о. главы Минздрава.

Поэтому Супрун посоветовала, как уменьшить риски от употребления красного мяса:

- готового красного мяса есть не более 70 граммов в день, или порцию размером с ладонь. Также не желательно употреблять его каждый день;

- постарайтесь полностью отказаться или минимизировать употребление процессированных мясных продуктов — не чаще трех раз в неделю и не больше 50 грамм в день, если отказаться трудно;

- правильно обрабатывайте мясо — запекайте, тушите и отваривайте;

- добавляйте в рацион больше растительной пищи. Если едите мясо — всегда сопровождайте блюдо гарниром из овощей, а не жареной калорийной пищей или искусственными жирными соусами.