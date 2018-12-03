Медреформа в Украине: в 2019 году в ряде областей создадут новые диспетчерские службы

По данным министерства, такие обновления помогут уменьшить время, которое скорая тратит, чтобы добраться до пациента.

В следующем году в ряде областей Украины создадут новые объединенные диспетчерские службы.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, в 2019 году во всех регионах Украины должны заработать обновленные диспетчерские службы.

"Благодаря созданию и модернизации объединенных диспетчерских служб по всей стране, диспетчеры экстренной помощи меньше времени будут тратить на обработку вызовов, а к пациенту будет выезжать та машина, которая находится ближе к адресу вызова", - говорится в сообщении.

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По данным Минздрава, в 2019 году за средства государственного и местных бюджетов будут созданы новые объединенные диспетчерские службы в Житомирской, Кировоградской, Луганской, Ривненской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях, а в других регионах – будут обновлены и модернизированы.

"Внедрение объединенных диспетчерских служб означает, что каждый украинец сможет позвонить на единый номер 103 и быть уверенным, что при необходимости к нему будет направлена ближайшая машина скорой помощи - даже если она будет из другого района. Кроме того, создание современных диспетчерских служб позволяет уменьшить время обработки вызова от 3-5 минут до 1 минуты в 90% случаев; выполнить норматив проезда на экстренные случаи - до 10 минут в городах и до 20 минут в сельской местности; в среднем на 20% уменьшить пробег автомобилей экстренной медицинской помощи; собрать актуальную и достоверную статистику, которую можно анализировать для улучшения оказания экстренной помощи", - добавили в министерстве.

В Минздраве также отметили, что региональные оперативно-диспетчерские службы смогут подключаться и обмениваться данными с системой «Централь 103» и внедрять современные протоколы обработки вызовов.